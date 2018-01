Bayer veräußert 10,4 Prozent der Covestro-Aktien

Leverkusen, 11. Januar 2018 – Die Bayer AG hat ihren direkten Anteil an Covestro von 24,6 Prozent auf 14,2 Prozent reduziert. Insgesamt wurden 21 Millionen Aktien aus Bayer-Besitz zum Preis von 86,25 Euro je Aktie abgegeben. Angesichts des starken Interesses der Investoren lag das Platzierungsvolumen bei 1,8 Milliarden Euro und damit deutlich über den zunächst angestrebten 1,5 Milliarden Euro. Die Aktienplatzierung fand am Mittwochabend nach Marktschluss statt und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Credit Suisse und Goldman Sachs International agierten als Joint Bookrunner. Im Rahmen der Platzierung hat Bayer einer Lock-up-Periode von 90 Tagen zugestimmt.



Über den von der Bayer AG direkt gehaltenen Anteil an Covestro hinaus hält der Bayer Pension Trust weitere 8,9 Prozent. Wie bereits angekündigt, will Bayer sich mittelfristig vollständig von Covestro trennen.



