Bayer schließt Verkauf der Geschäftsfelder Bayer Garten und Bayer Advanced an SBM ab

Monheim, 5. Oktober 2016 – Bayer hat den Verkauf des Haus- und Gartengeschäfts von Environmental Science, einem Geschäftsbereich der Division Crop Science, an SBM abgeschlossen. Das Haus- und Gartengeschäft umfasst die Geschäftsfelder Bayer Garten und Bayer Advanced in Europa und Nordamerika. Mit Abschluss des Verkaufs gehen 220 Mitarbeiter, die in diesem Bereich beschäftigt sind, sowie das gesamte Produktportfolio von Bayer Garten und Bayer Advanced – einschließlich der F&E-Pipeline für das Haus- und Gartengeschäft – auf SBM über. Außerdem erhält SBM eine Lizenz, die Marke Bayer für eine Übergangsdauer zu nutzen. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.



Bayer Garten und Bayer Advanced stellen Hobbygärtnern und Hausbesitzern innovative Lösungen für Haus und Garten bereit. SBM ist in Frankreich führend im Haus- und Gartenmarkt und entwickelt, formuliert und produziert landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche Lösungen für professionelle und private Anwender.



„Wir freuen uns, dass wir den Verkauf dieses Geschäftsfeldes an SBM erfolgreich abschließen konnten“, erklärte Dr. Jacqueline Applegate, Leiterin des Geschäftsbereichs Environmental Science und Mitglied im Executive Committee von Crop Science. „Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein in der Neuaufstellung von Environmental Science. Sie bietet uns die Chance, unsere marktführende Stellung weiter auszubauen und uns ganz auf die speziellen Bedürfnisse unserer professionellen Kunden zu konzentrieren.“



„SBM hat sich während des gesamten Prozesses als ausgezeichneter Partner erwiesen. Wir sind überzeugt, dass unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner im Endverbrauchergeschäft von der Zusammenarbeit mit diesem großartigen Unternehmen profitieren werden“, ergänzte Dr. Applegate.



Bayer Garten und Bayer Advanced gehörten zu Environmental Science, einem Geschäftsbereich der Bayer-Division Crop Science, der professionellen wie privaten Anwendern ein hochwertiges Produktangebot für die Unkraut- und Schädlingsbekämpfung bietet. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete der Bereich Environmental Science einen Umsatz in Höhe von 819 Millionen Euro; auf die Geschäfte von Bayer Garten und Bayer Advanced entfielen davon 239 Millionen Euro.





Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als „Corporate Citizen“ sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de



SBM

SBM ist eine unabhängige Unternehmensgruppe im Familienbesitz. Sie hat ihren Sitz in Frankreich und entwickelt, formuliert und vertreibt ein Sortiment an landwirtschaftlichen Lösungen für professionelle und private Anwender. Die Geschäftstätigkeit stützt sich auf drei Säulen: Forschung und Entwicklung; Industrie, bestehend aus zwei Formulierungs- und Verpackungsbetrieben in Frankreich; sowie Vertrieb, mit dem Geschäftsfeld Novajardin, das sich an private Anwender richtet und die Marken Solabiol, Capiscol, Caussade und ANTI umfasst, und dem Geschäftsfeld CMPA für professionelle Anwender landwirtschaftlicher Lösungen. Im französischen Markt für Haus und Garten ist SBM Marktführer und auf biologische Produkte, Düngemittel und Böden spezialisiert. Das Unternehmen zählt rund 300 Mitarbeiter in Europa und ist organisch und durch mehrere erfolgreiche Unternehmenszukäufe gewachsen. Weitere Informationen finden Sie unter http://sbmdeveloppement.com/en/ .



